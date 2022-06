Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere um 02.06.2022 16:22:00 Uhr 1,0 Prozent. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,13 EUR an. Mit einem Wert von 6,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 283.414 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,29 EUR an. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 26,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,58 EUR. Mit Abgaben von 33,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 7,15 EUR.

Schaeffler gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.758,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 3.560,00 EUR umgesetzt.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,18 EUR je Schaeffler-Aktie.

