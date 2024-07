Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagnachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,34 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 5,34 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,27 EUR nach. Bei 5,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 320.148 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 26,99 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 13,03 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,438 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,32 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.05.2024. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 4,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,976 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

