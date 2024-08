Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Mittag nach

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX sackt zum Handelsstart ab

EQS-Adhoc: Schaeffler AG: Schaeffler AG passt kombinierte Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an

Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schaeffler Aktie News: Schaeffler verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag leichter

Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Heute im Fokus

Engie erhöht Prognose für 2024. IAG mit robustem Quartal - Übernahme von Air Europa gescheitert. Barclays startet TUI-Bewertung mit 'Underweight'. Goldpreis steigt fast auf neuen Rekord. Instagram in der Türkei gesperrt. BNP Paribas will AXAs Investment Management in Milliardendeal übernehmen.