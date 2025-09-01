Schaeffler Aktie News: Schaeffler behauptet sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Mit einem Kurs von 6,01 EUR zeigte sich die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 6,01 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 6,02 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,00 EUR nach. Bei 6,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 19.320 Stück.

Bei 6,03 EUR markierte der Titel am 01.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 3,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,48 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,250 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,186 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 06.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,05 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 5,92 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,344 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

