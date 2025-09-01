DAX23.810 -1,0%ESt505.342 -0,5%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1647 -0,5%Öl68,80 +0,9%Gold3.479 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Siemens, Tesla, Ford im Fokus
Top News
Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar
Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Schaeffler Aktie News: Schaeffler behauptet sich am Vormittag

02.09.25 09:25 Uhr
Schaeffler Aktie News: Schaeffler behauptet sich am Vormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Mit einem Kurs von 6,01 EUR zeigte sich die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
6,01 EUR 0,01 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 6,01 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 6,02 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,00 EUR nach. Bei 6,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 19.320 Stück.

Bei 6,03 EUR markierte der Titel am 01.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 3,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,48 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,250 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,186 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 06.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,05 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 5,92 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,344 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"

Krise in der Autoindustrie: Chinesische Konkurrenz setzt Autozulieferer unter Druck

Das waren die größten Übernahmen der DAX-Konzerne in den vergangenen 10 Jahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Nachrichten zu Schaeffler AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
11.07.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
02.07.2025Schaeffler NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
22.05.2025Schaeffler BuyWarburg Research
07.05.2025Schaeffler BuyWarburg Research
11.04.2025Schaeffler BuyWarburg Research
05.03.2025Schaeffler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
02.07.2025Schaeffler NeutralUBS AG
02.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Schaeffler SellUBS AG
07.05.2024Schaeffler SellUBS AG
10.04.2024Schaeffler SellUBS AG
21.03.2024Schaeffler SellUBS AG
05.03.2024Schaeffler SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen