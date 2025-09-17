Schaeffler-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile
Die Schaeffler-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.
Werte in diesem Artikel
Am 16.09.2025 wurden bei Schaeffler Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Publikation des Deals fand am 17.09.2025 statt. 5.453 Schaeffler-Aktien für jeweils 5,50 EUR kaufte am 16.09.2025 Fontaine, Dr. Astrid, Vorstand. Die Schaeffler-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 2,90 Prozent auf 5,65 EUR.
Die Schaeffler-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 4,40 Prozent auf 5,89 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich da auf 11.040 Aktien. Der Schaeffler-Wert wird an der Börse aktuell auf 5,26 Mrd. Euro beziffert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 944.884.992 Papiere.
Nachrichten zu Schaeffler AG
Analysen zu Schaeffler AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.2025
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|11.07.2025
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.2025
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.2025
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|22.05.2025
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|07.05.2025
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|11.04.2025
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|05.03.2025
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.2025
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.2025
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.2025
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|02.07.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2024
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|07.05.2024
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10.04.2024
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|21.03.2024
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|05.03.2024
|Schaeffler Sell
|UBS AG
