Schaeffler-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Insidertrade im Blick

Die Schaeffler-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Am 16.09.2025 wurden bei Schaeffler Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Publikation des Deals fand am 17.09.2025 statt. 5.453 Schaeffler-Aktien für jeweils 5,50 EUR kaufte am 16.09.2025 Fontaine, Dr. Astrid, Vorstand. Die Schaeffler-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 2,90 Prozent auf 5,65 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 4,40 Prozent auf 5,89 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich da auf 11.040 Aktien. Der Schaeffler-Wert wird an der Börse aktuell auf 5,26 Mrd. Euro beziffert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 944.884.992 Papiere.

Redaktion finanzen.net