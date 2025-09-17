DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,15 -1,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.454 +1,0%Euro1,1785 -0,3%Öl67,65 -0,4%Gold3.641 -0,5%
Insidertrade im Blick

Schaeffler-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

18.09.25 08:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
5,92 EUR 0,03 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Am 16.09.2025 wurden bei Schaeffler Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Publikation des Deals fand am 17.09.2025 statt. 5.453 Schaeffler-Aktien für jeweils 5,50 EUR kaufte am 16.09.2025 Fontaine, Dr. Astrid, Vorstand. Die Schaeffler-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 2,90 Prozent auf 5,65 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 4,40 Prozent auf 5,89 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich da auf 11.040 Aktien. Der Schaeffler-Wert wird an der Börse aktuell auf 5,26 Mrd. Euro beziffert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 944.884.992 Papiere.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

