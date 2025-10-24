Schaeffler Aktie News: Schaeffler zieht am Freitagnachmittag an

DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.220 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1627 +0,1%Öl66,64 +1,0%Gold4.129 +0,1%
24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Schaeffler zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 6,58 EUR.

Schaeffler AG
6,53 EUR 0,10 EUR 1,56%
Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 6,58 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 654.715 Schaeffler-Aktien.

Bei 6,64 EUR markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 0,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,15 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 52,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,250 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,191 EUR je Schaeffler-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,93 EUR an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,05 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,92 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,324 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"

Krise in der Autoindustrie: Chinesische Konkurrenz setzt Autozulieferer unter Druck

Das waren die größten Übernahmen der DAX-Konzerne in den vergangenen 10 Jahren

Nachrichten zu Schaeffler AG

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
11.07.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
02.07.2025Schaeffler NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
22.05.2025Schaeffler BuyWarburg Research
07.05.2025Schaeffler BuyWarburg Research
11.04.2025Schaeffler BuyWarburg Research
05.03.2025Schaeffler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
02.07.2025Schaeffler NeutralUBS AG
02.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Schaeffler SellUBS AG
07.05.2024Schaeffler SellUBS AG
10.04.2024Schaeffler SellUBS AG
21.03.2024Schaeffler SellUBS AG
05.03.2024Schaeffler SellUBS AG

