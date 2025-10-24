Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Schaeffler im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 6,51 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 6,51 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 6,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 147.137 Schaeffler-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,53 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 0,31 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 106,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,191 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,250 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,93 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,05 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 5,92 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4,19 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,324 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

