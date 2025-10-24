Schaeffler Aktie News: Schaeffler zieht am Freitagmittag an

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 6,56 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 6,56 EUR. Bei 6,64 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 489.515 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 6,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,22 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,15 EUR ab. Abschläge von 51,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,191 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,93 EUR an.

Schaeffler gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler ebenfalls 0,05 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 5,92 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,19 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Schaeffler.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,324 EUR in den Büchern stehen haben wird.



