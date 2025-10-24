DAX24.215 ±0,0%Est505.666 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,21 +0,1%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.750 +1,1%Euro1,1616 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.060 -1,6%
Profil
Notierung im Fokus

Schaeffler Aktie News: Schaeffler zieht am Freitagmittag an

24.10.25 12:04 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 6,56 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
6,58 EUR 0,15 EUR 2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 6,56 EUR. Bei 6,64 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 489.515 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 6,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,22 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,15 EUR ab. Abschläge von 51,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,191 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,93 EUR an.

Schaeffler gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler ebenfalls 0,05 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 5,92 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,19 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Schaeffler.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,324 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Nachrichten zu Schaeffler AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
11.07.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
02.07.2025Schaeffler NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
22.05.2025Schaeffler BuyWarburg Research
07.05.2025Schaeffler BuyWarburg Research
11.04.2025Schaeffler BuyWarburg Research
05.03.2025Schaeffler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
02.07.2025Schaeffler NeutralUBS AG
02.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Schaeffler SellUBS AG
07.05.2024Schaeffler SellUBS AG
10.04.2024Schaeffler SellUBS AG
21.03.2024Schaeffler SellUBS AG
05.03.2024Schaeffler SellUBS AG

