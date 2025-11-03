Schaeffler Aktie
Marktkap. 6,64 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen mit einem Kursziel von 5,25 Euro auf "Hold" belassen. Wie bereits angedeutet sei das dritte Quartal gut gewesen, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag. Schaeffler entwickele sich gut. Die Bewertung hält die Expertin aber weiterhin für vergleichsweise zu hoch - trotz eines Hypes um humanoide Roboter. Im Bereich der E-Mobilität habe der Autozulieferer noch viel zu tun./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Schaeffler Hold
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
5,25 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
6,82 €
|Abst. Kursziel*:
-22,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
6,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,62%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
