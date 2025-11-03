DAX 23.760 -1,5%ESt50 5.602 -1,4%MSCI World 4.384 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.147 -2,5%Euro 1,1516 -0,1%Öl 64,07 -1,2%Gold 3.993 -0,2%
Schaeffler Aktie

6,79 EUR -0,18 EUR -2,51 %
STU
Marktkap. 6,64 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
WKN SHA010

ISIN DE000SHA0100

Symbol SCAFF

Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Hold

09:41 Uhr
Schaeffler Hold
Schaeffler AG
6,79 EUR -0,18 EUR -2,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen mit einem Kursziel von 5,25 Euro auf "Hold" belassen. Wie bereits angedeutet sei das dritte Quartal gut gewesen, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag. Schaeffler entwickele sich gut. Die Bewertung hält die Expertin aber weiterhin für vergleichsweise zu hoch - trotz eines Hypes um humanoide Roboter. Im Bereich der E-Mobilität habe der Autozulieferer noch viel zu tun./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler Hold

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
5,25 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,82 €		 Abst. Kursziel*:
-22,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
6,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,62%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

