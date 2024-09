Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Dienstagnachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 4,65 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 4,65 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 4,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,74 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 407.537 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 31,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 1,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,18 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 06.08.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,21 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,19 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,838 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

