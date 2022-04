Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Montagmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere um 12:22 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,82 EUR zu. Bei 5,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 457.071 Schaeffler-Aktien.

Am 20.04.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Bei 4,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 20,45 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,38 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 10.05.2022 vor. Das EPS belief sich auf 0,24 EUR gegenüber 0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 3,63 Milliarden EUR gegenüber 3,55 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.05.2022 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 08.03.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je Schaeffler-Aktie.

