Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Kurs der Schaeffler

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 4,61 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 4,61 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,61 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.055 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 46,96 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,57 EUR ab. Mit Abgaben von 0,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,18 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 06.08.2024 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Schaeffler mit 0,21 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,19 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,06 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,838 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

