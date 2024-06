Schaeffler Aktie News: Schaeffler schiebt sich am Mittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 6,01 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 6,01 EUR zu. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,03 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,91 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 254.709 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 12,73 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 22,80 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,448 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,32 EUR an.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 4,09 Mrd. EUR, gegenüber 4,15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,61 Prozent präsentiert.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsende

Börse Frankfurt: Das macht der SDAX am Dienstagnachmittag

Handel in Frankfurt: SDAX notiert am Mittag im Minus