Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Schaeffler zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 5,63 EUR zu.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:39 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 5,63 EUR. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,63 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,58 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.008 Stück gehandelt.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 20,34 Prozent Luft nach oben. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 21,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Schaeffler-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,433 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,32 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,09 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. Schaeffler dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,971 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

