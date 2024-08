Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 4,75 EUR.

Die Schaeffler-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 4,75 EUR abwärts. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 4,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.917 Schaeffler-Aktien.

Bei 6,78 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,51 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 2,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,396 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 7,18 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,71 Prozent gesteigert.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,890 EUR je Schaeffler-Aktie.

