Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

Die Aktie von Schaeffler zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 4,60 EUR bewegte sich die Schaeffler-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Schaeffler-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:02 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,60 EUR. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,60 EUR. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,59 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.176 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,78 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 32,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 0,57 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 7,18 EUR.

Am 06.08.2024 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,19 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,838 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

