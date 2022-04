Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 5,53 EUR. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,45 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 651.736 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.04.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 52,67 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,58 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,14 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,25 EUR.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,63 Milliarden EUR – ein Plus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3,55 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 08.03.2023 dürfte Schaeffler die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 1,23 EUR je Aktie aus.

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie: Experten empfehlen Schaeffler im März mehrheitlich zum Kauf

Schaeffler-Aktie springt deutlich an: Schaeffler legt bei Umsatz und Ergebnis zu - Prognose für 2022 ausgesetzt

Ausblick: Schaeffler öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

