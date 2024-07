Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Dienstagnachmittag tief südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,9 Prozent auf 5,31 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,9 Prozent auf 5,31 EUR ab. Bei 5,30 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 780.331 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 27,59 Prozent Luft nach oben. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,433 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 7,32 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,09 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,971 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

