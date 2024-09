Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag im Aufwind

Blick auf Schaeffler-Kurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,37 EUR nach oben.

Das Papier von Schaeffler konnte um 11:42 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 4,37 EUR. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 4,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,37 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 196.158 Stück gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. 55,18 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 0,92 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,363 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,18 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 06.08.2024 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,21 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,19 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 05.11.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 11.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,838 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

