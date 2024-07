Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 5,38 EUR.

Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,3 Prozent auf 5,38 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 5,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 156.769 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. 26,05 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Mit einem Kursverlust von 13,67 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Schaeffler-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,426 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,32 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,09 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,960 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende fester

XETRA-Handel: SDAX zeigt sich fester

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags freundlich