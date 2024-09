Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,16 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 4,16 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 4,10 EUR. Bei 4,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 261.178 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,344 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,38 EUR.

Schaeffler ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,19 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Schaeffler-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Schaeffler.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,804 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX gibt schlussendlich nach

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag