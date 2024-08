Schaeffler Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Schaeffler

So bewegt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 4,63 EUR.

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:46 Uhr um 0,3 Prozent auf 4,63 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 4,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 345.481 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,33 Prozent. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,57 EUR ab. Abschläge von 1,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,18 EUR an.

Am 06.08.2024 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,19 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,838 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

