Schaeffler Aktie News: Schaeffler verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,61 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,61 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 4,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.033 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 6,78 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 46,90 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 4,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,87 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,18 EUR.

Schaeffler ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,21 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,19 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Schaeffler-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Schaeffler dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,838 EUR fest.

