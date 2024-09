Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 4,20 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 4,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,20 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 258.293 Stück gehandelt.

Bei 6,78 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,10 EUR. Mit Abgaben von 2,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,333 EUR je Schaeffler-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,18 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 06.08.2024. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,21 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,19 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 4,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Schaeffler dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,796 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu

Börse Frankfurt: SDAX nachmittags mit Kursplus

XETRA-Handel: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus