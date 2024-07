Schaeffler Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Schaeffler

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 5,34 EUR.

Die Schaeffler-Aktie musste um 09:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 5,34 EUR abwärts. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 5,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,33 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 2.636 Aktien.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 26,99 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 14,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,420 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,32 EUR aus.

Schaeffler gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,19 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4,09 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,15 EUR je Aktie.

