Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 4,18 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 4,18 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 4,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,19 EUR. Bisher wurden heute 26.747 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Bei 6,78 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 62,00 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 4,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 1,87 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,333 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,18 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Schaeffler ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Schaeffler mit 0,21 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4,19 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,796 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

