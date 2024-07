Schaeffler Aktie News: Schaeffler zieht am Donnerstagmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 5,41 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 5,41 EUR. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 5,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,35 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104.747 Stück gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 25,35 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,15 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,420 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,450 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,32 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,09 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2025 1,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Handel: SDAX schwächelt

Handel in Frankfurt: SDAX mittags schwächer