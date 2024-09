Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 15:45 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 4,23 EUR. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 4,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 126.331 Schaeffler-Aktien.

Bei 6,78 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 60,17 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 4,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,333 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,18 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 06.08.2024. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,21 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,19 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 11.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,796 EUR in den Büchern stehen haben wird.

