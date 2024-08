Schaeffler Aktie News: Schaeffler verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

Blick auf Schaeffler-Kurs

Die Aktie von Schaeffler zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Schaeffler-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,67 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Schaeffler-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,67 EUR. Bei 4,69 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,64 EUR nach. Bei 4,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 99.006 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 44,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,57 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,363 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,18 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 06.08.2024 vor. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,21 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 4,19 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,838 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX letztendlich im Minus

Börse Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im SDAX

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen SDAX am Mittwochmittag steigen