Schaeffler Aktie News: Schaeffler zieht am Donnerstagmittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 4,35 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 4,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,29 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 204.154 Schaeffler-Aktien.

Bei einem Wert von 6,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Mit einem Zuwachs von 55,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 4,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 5,57 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,333 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,18 EUR.

Am 06.08.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent auf 4,19 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.11.2025 dürfte Schaeffler die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,796 EUR fest.

