Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Vormittag nordwärts

20.06.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Schaeffler zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 5,38 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 5,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,38 EUR. Bei 5,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 1.651 Stück. Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 20,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 13,67 Prozent Luft nach unten. Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,425 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,32 EUR an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 07.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 4,15 Mrd. EUR umgesetzt. Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,952 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Minus Börse Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der SDAX mittags

