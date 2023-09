Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

So entwickelt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 5,42 EUR.

Um 09:03 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 5,42 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 5,42 EUR. Bei 5,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 3.725 Aktien.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,29 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 4,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,01 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,96 EUR.

Schaeffler ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 4.056,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Schaeffler die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone

Schaeffler-Aktie gefragt: Schaeffler stockt Investition in Grünstahl-Startup H2 Green Steel auf

August 2023: So schätzen Experten die Schaeffler-Aktie ein