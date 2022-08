Schaeffler Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Schaeffler

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,3 Prozent auf 5,28 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,27 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 621.658 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,29 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 36,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 4,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,85 EUR an.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 3.790,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.560,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Schaeffler am 08.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,874 EUR fest.

