Schaeffler Aktie News: Schaeffler legt am Donnerstagvormittag zu

Die Aktie von Schaeffler zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 3,99 EUR.

Die Schaeffler-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 3,99 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,00 EUR an. Bei 3,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 91.818 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 41,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 7,59 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,254 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 5,60 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 05.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,58 Prozent auf 3,96 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,660 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

