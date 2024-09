Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 4,24 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4,24 EUR zu. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 4,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 207.056 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei 6,78 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 59,64 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,10 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,30 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Schaeffler-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,333 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,18 EUR.

Am 06.08.2024 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Schaeffler hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,21 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,19 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,796 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

