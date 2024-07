Schaeffler Aktie News: Anleger greifen bei Schaeffler am Freitagmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 5,09 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,09 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 5,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,03 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 225.805 Schaeffler-Aktien.

Bei einem Wert von 6,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 24,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,396 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 7,07 EUR.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,09 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,15 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.08.2024 gerechnet. Am 12.08.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,890 EUR je Schaeffler-Aktie.

