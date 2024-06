Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagnachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 5,34 EUR.

Um 15:43 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,34 EUR. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 123.442 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 6,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 14,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,438 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,32 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,976 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

