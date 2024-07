Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Montagmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 5,04 EUR.

Das Papier von Schaeffler befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 5,04 EUR ab. Bei 5,03 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 205.318 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Abschläge von 7,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,396 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,07 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 07.05.2024. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 4,09 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Schaeffler-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,890 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende fester

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX nachmittags freundlich

Gewinne in Frankfurt: SDAX im Aufwind