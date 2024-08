Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 4,66 EUR.

Die Schaeffler-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:02 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,66 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,68 EUR an. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,66 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.985 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 45,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,57 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 2,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,363 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,18 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ebenfalls ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 4,19 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,838 EUR fest.

