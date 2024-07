Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 5,11 EUR.

Die Schaeffler-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 5,11 EUR. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,11 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.972 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 9,11 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,396 EUR je Schaeffler-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,07 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,15 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,890 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

