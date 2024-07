Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 5,09 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Schaeffler konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 5,09 EUR. Bei 5,09 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.857 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 24,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,84 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,396 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,07 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,890 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX

SDAX aktuell: SDAX fester

Zuversicht in Frankfurt: SDAX mit Gewinnen