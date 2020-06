DAX im Plus: 12.000er-Marke zurückerobert

Der DAX gab zur Eröffnung um 0,78 Prozent auf 11.876,34 Punkte nach und entfernte sich damit zunächst weiter von der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke. Im weiteren Verlauf wechselte er noch einmal das Vorzeichen, bis er sich nun inzwischen deutlich in die Gewinnzone absetzen kann. Er gewinnt 1,39 Prozent auf 12.137,07 Zähler.

"Es scheinen nun etliche Schnäppchenjäger im Markt zu sein, die die Kursschwäche für Zukäufe nutzen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect Bank.

Auslöser des Kurseinbruchs am Vortag war eine düstere Wirtschaftsprognose der US-Notenbank Fed. Hinzu kam die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle, nachdem es in südlichen Staaten der USA zuletzt wieder einen Anstieg der Infektionen gegeben hatte. Die Börsen in New York hatten am Vortag hohe Verluste erlitten.

In Erwartung einer V-förmigen Erholung der Wirtschaft, also einer besonders schnellen und steilen Erholung nach einem zuvor ebenso schnellen und rasanten Einbruch, hatten Anleger den DAX bis zum vergangenen Montag bis auf 12.913 Punkte getrieben. Nun aber deutet sich auf Wochensicht ein kräftiger Abschlag von 5,6 Prozent an. Am Markt werde die V-förmige Erholung der Wirtschaft inzwischen wieder angezweifelt, hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg.

Die jüngste Kurskorrektur im DAX sei aber noch kein Negativ-Signal gewesen, sondern eher normal, kommentierte der Charttechnik-Experte Andreas Büchler von Index Radar. "Ein paar Punkte mehr Minus müssen Anleger aber vermutlich noch aushalten können."

