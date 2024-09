Schneeballsystem?

Der Leerverkäufer Gotham City Research hat in einem aktuellen Bericht scharfe Kritik am Geschäftsmodell der Beteiligungsgesellschaft Mutares geäußert und stellt Vergleiche mit einem Schneeballsystem an. Die Aktie des SDAX-Unternehmens bricht daraufhin im XETRA-Handel ein.

• Mutares im Visier von Leerverkäufer Gotham City Research

• Angeblich Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung und zirkuläres Geschäftsmodell

• Steigende Verschuldung von Mutares alarmierend

Der Leerverkäufer Gotham City Research hat am Donnerstagmorgen einen Bericht veröffentlicht, in dem das Geschäftsmodell des SDAX-Mitglieds Mutares massiv kritisiert wird. Dabei stellt Gotham City Research die finanzielle Stabilität und Transparenz des Unternehmens in Frage.

Shortseller sieht bei Mutares Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung

Das Geschäft von Mutares besteht darin, Beteiligungen an Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial sowie Firmen in Umbruchsituationen zu erwerben. Diese sollen dann durch eine intensive operative Betreuung auf einen stabilen Pfad profitablen Wachstums gebracht werden. Der Shortseller wirft der Beteiligungsgesellschaft nun unter anderem vor, dass die ausgewiesenen Cash-Positionen in der Bilanz nicht mit den entsprechenden Angaben in der Cashflow-Rechnung übereinstimmen. So betrage der berichtete Bargeldbestand laut Bilanz im ersten Halbjahr 2024 rund 394,2 Millionen Euro, während in der Kapitalflussrechnung 422,2 Millionen Euro angegeben würden. Dies werfe Fragen zur Genauigkeit der Finanzberichterstattung auf.

Zudem behauptet Gotham City Research, dass Mutares zunehmend auf Schulden angewiesen sei, was das Risiko für das Unternehmen erhöhe. Mutares habe seine Verschuldung von einem niedrigen Niveau vor dem Jahr 2020 auf 150 Millionen Euro bis Ende 2023 gesteigert und allein in diesem Jahr weitere 235 Millionen Euro an Schulden aufgenommen, was die finanzielle Handlungsfähigkeit der Beteiligungsgesellschaft einschränken könnte.

Vergleich mit einem Schneeballsystem ?

Gotham City Research zieht außerdem Parallelen zur Investmentgesellschaft AURELIUS, die bereits 2017 Ziel von Anschuldigungen des Leerverkäufers war. Mutares erinnere an AURELIUS, "mit der Ausnahme, dass Mutares möglicherweise weniger Spielraum für Fehler hat, da das Unternehmen derzeit eine Nettoschuldenposition aufweist, während AURELIUS im Jahr 2017 über eine Nettokassenposition verfügte", heißt es in dem Bericht. Gotham hatte dem Private-Equity-Investor damals vorgeworfen, Unternehmensbeteiligungen zu hoch bewertet zu haben. Diese Vorwürfe hatten den AURELIUS-Aktienkurs damals erheblich unter Druck gebracht.

Im Bericht von Gotham City Research heißt es zudem, dass die Forderungen von Mutares gegenüber Portfolio-Unternehmen von 2019 bis 2023 um 288 Millionen Euro gestiegen seien, während der kumulierte Nettogewinn des Unternehmens in diesem Zeitraum bei 282 Millionen Euro lag. "Das erscheint uns zirkulär", schreibt Gotham City. Besonders alarmierend ist jedoch, dass der Leerverkäufer Mutares indirekt vorwirft, ein Schneeballsystem zu sein, indem er die Frage stellt: "Werden bestehende Investoren mit dem Geld bezahlt, das bei neuen Investoren eingesammelt wird?"

"Wir glauben, dass die Gewinne der Mutares SE & Co. KGaA [...] durch ein zirkuläres Finanzierungssystem angetrieben werden, um die angestrebte Profitabilität zu erzielen, und dieses Finanzierungssystem ist zunehmend auf externes Kapital angewiesen", fasst Gotham City in seinem Bericht zusammen. Der Shortseller sehe daher "ein erhöhtes Risiko, dass das Eigenkapital von [Mutares] erheblich überbewertet ist [...], da offenbar zunehmend auf Fremdkapital zur Finanzierung von Dividenden zurückgegriffen wird".

Vorwürfe von Gotham City Research erschüttern Mutares: Mutares-Aktie im freien Fall

So reagieren die Aktionäre

Eine Stellungnahme zu Bilanzvorwürfen hat den Aktien von Mutares am Donnerstag kaum geholfen: Mit letztlich 22,20 Euro konnten sie ihren Kursrutsch via XETRA nur wenig auf 14,12 Prozent eindämmen und weiteten damit die jüngste Verlustserie massiv aus. Sie verharrten weiter auf einem Tief seit April vergangenen Jahres.

Das Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf den Mittelstand nannte die Faktendarstellung des Hedgefonds und Leerverkäufers Gotham City irreführend. Die genannten Geschäftsvorfälle würden "in den geprüften Finanzkennzahlen der Abschlüsse bis einschließlich 2023 von Mutares vollständig und korrekt abgebildet". Zudem bestätigte Mutares die Dividendenstrategie und den Ausblick.

Die Anleger sind offenbar durch den Bericht von Gotham City Research im höchsten Maße verunsichert. Für den Leerverkäufer dürfte sich der Kursrutsch der Mutares-Aktie indes auszahlen: Wie Gotham City bei Veröffentlichung seines Berichts offenlegte, habe man zum Veröffentlichungszeitpunkt 233.556 Mutares-Aktien leerverkauft.

