Tesla: Einsatz von Mitarbeitern als Autopilot-Tester

Tesla 266,44 EUR 0,54% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

Entwicklung

Es gab in den letzten Monaten keinen anderen Automobilhersteller weltweit, welcher für mehr Schlagzeilen gesorgt hat als der E-Mobilitätspionier Tesla. Nach dem Urteil der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde und dem "Musk-Maßnahmenpaket" scheinen endgültig die Weichen für eine erfolgreiche und profitable Zukunft des Unternehmens gestellt worden zu sein. Das neue Rekordquartal, zumindest was die Produktionszahlen angeht, könnte sich dabei als richtungsweisend erweisen. Die getroffenen Maßnahmen sollen die medialen Auftritte von Elon Musk zügeln und schlussfolgernd wichtigere Aktivitäten Teslas in den Fokus rücken. So auch in Sachen Autopilot. Laut "Electrek" soll sich Musk in einer Rundmail an seine Belegschaft gewandt haben, um zwischen 100 und 200 freiwillige Mitarbeiter zu mobilisieren, die an der Entwicklung des Autopiloten teilnehmen.

Entwicklungsverzögerungen

Weiterhin berichtet die US-amerikanische Nachrichtenseite, dass Musk sich aufgrund des langsamen Fortschritts des Autopiloten für einen solchen Schritt entschieden habe. Die 2016 eingeführte 2. Generation habe sich in den letzten zwei Jahren kaum verändert. Eigentlich hatte der CEO die kommerzielle Anwendung bis Ende 2019 angekündigt. Bis dato hat der Autopilot allerdings vorrangig durch negative Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht.

Abseits davon wird das Unternehmen seinen Kunden und Fahrzeugen auch eine neue Firmware spendieren. Die neunte Version beinhaltet die "Ramp-to off-ramp-Funktion". Diese Assistenzfunktion soll das optimale Meistern von Autobahnausfahrten und einen fließenden Übergang in den Verkehr gewährleisten - ein kleiner Vorgeschmack also auf den vollständigen Autopiloten.

Kostenlose Software

Die teilnehmenden Mitarbeiter würden die Softwarepakete für den Autopiloten, welcher üblicherweise zwischen 5.000 und 10.000 US-Dollar kostet, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Dabei dürfen die Teilnehmer den "Enhanced Autopilot" und die "Full Self Driving Capability" testen. Bei einer Neuanschaffung erhalten die Mitarbeiter nicht nur das kostenlose Softwarepaket sondern auch eine kostenlose Premium-Innenausstattung. Im Gegenzug dazu müssen diese dem Unternehmen hunderte Kilometer an Fahrdaten an das Unternehmen übermitteln. Zusätzliche Daten durch die eigenen Mitarbeiter dürften die Entwicklung des autonomen Fahrassistenten spürbar beschleunigen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tesla, ZVG, Business Insider, VCG/VCG via Getty Images