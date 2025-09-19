Schüsse an Grenzübergang zu Jordanien

TEL AVIV (dpa-AFX) - An einem von Israel kontrollierten Grenzübergang zwischen Jordanien und dem besetzten Westjordanland ist es nach Angaben von Rettungskräften zu einem Anschlag gekommen. Der israelische Rettungsdienst Zaka teilte mit, es seien an der Allenby-Brücke Schüsse gefallen, es gebe mindestens einen Verletzten. Zwei Angreifer seien "außer Gefecht gesetzt" worden, hieß es. Die Armee teilte mit, sie prüfe die Berichte über Schüsse an dem Grenzübergang.

Wer­bung Wer­bung

Vor einem Jahr waren bei dem Anschlag eines Jordaniers an dem Grenzübergang drei israelische Mitarbeiter getötet worden./le/DP/jha