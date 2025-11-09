DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin90.169 +2,0%Euro1,1567 ±-0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie im Oktober 2025
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie
ROUNDUP: Brandgeruch im Cockpit - Flieger nach München umgeleitet

09.11.25 19:37 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine Air-France-(AIR France-KLM)Maschine ist auf dem Weg von Paris nach Südkorea wegen eines Notfalls nach München umgeleitet worden. Nach Angaben des Airports landete das Flugzeug am frühen Abend in der bayerischen Landeshauptstadt. Grund dafür sei Brandgeruch im Cockpit gewesen, teilte die Airline auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Vorsorglich habe sich die Crew zur Landung entschieden. Was den Brandgeruch verursacht hat, ist bislang ungeklärt.

Eine Flughafensprecherin sagte, die Maschine sei nach der Landung zur Halteposition geschleppt worden. Es gebe keine Verletzten. Die Passagiere seien in den Flughafen gebracht worden. Der Terminaldienst sowie Angestellte der Airline kümmerten sich um die Reisenden.

Der Airline zufolge ist am späten Abend ein Rückflug nach Paris geplant. Bei Bedarf werde den Passagieren dort eine Unterkunft bereitgestellt. Wann ein Ersatzflug in die südkoreanische Hauptstadt Seoul folgt, konnte die Airline zunächst nicht sagen./ses/DP/mis

Analysen zu AIR France-KLM

DatumRatingAnalyst
07.11.2025AIR France-KLM HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025AIR France-KLM Market-PerformBernstein Research
07.11.2025AIR France-KLM NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025AIR France-KLM NeutralUBS AG
06.11.2025AIR France-KLM NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.03.2025AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2025AIR France-KLM BuyUBS AG
06.03.2025AIR France-KLM OutperformBernstein Research
06.03.2025AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.02.2025AIR France-KLM OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.11.2025AIR France-KLM HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025AIR France-KLM Market-PerformBernstein Research
07.11.2025AIR France-KLM NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025AIR France-KLM NeutralUBS AG
06.11.2025AIR France-KLM NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
01.05.2025AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
09.04.2025AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
27.03.2025AIR France-KLM SellDeutsche Bank AG
12.03.2025AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital

