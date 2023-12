NASDAQ-Titel Tesla-Aktie im Minus: Bündnis demonstriert in Grünheide gegen Tesla-Ausbaupläne

What's Going On With Lucid Group Stock Monday?

Montagshandel in Frankfurt: So performt der DAX am Montagnachmittag

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 legt am Montagnachmittag zu

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Start mit grünem Vorzeichen

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ford Motor von vor 10 Jahren bedeutet

Heute im Fokus

Sartorius und Merck prüfen Übernahme von Single Use Support. CTS steigt wohl in Bieterwettstreit um See Tickets ein. Chinesische Konkurrenten bedrohen wohl mit eigenen KI-Chips NVIDIAs Vormachtstellung. Microsoft weitet Cloud-Kapazität in Deutschland deutlich aus. Finanzinvestoren offenbar an Macy's interessiert. Bündnis demonstriert in Grünheide gegen Tesla-Ausbaupläne.