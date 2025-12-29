DAX24.801 -0,4%Est505.929 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -2,6%Nas23.501 +0,3%Bitcoin73.978 +1,4%Euro1,1858 -0,3%Öl65,96 -0,5%Gold5.090 +2,1%
Schwache Konjunktur: IG Metall verliert weiter Mitglieder

26.01.26 11:12 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall hat das siebte Jahr in Folge Mitglieder verloren. Zum Ende des Jahres 2025 zählte Deutschlands größte Gewerkschaft 2.015.495 Mitglieder, wie sie in Frankfurt berichtet. Den Rückgang um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erklärt die Erste Vorsitzende Christiane Benner vor allem mit Stellenstreichungen in der Metall- und Elektroindustrie.

Zudem hat es 2025 keine Verhandlungen zum wichtigsten Tarifvertrag Metall und Elektro gegeben, bei denen die IG Metall üblicherweise verstärkt neue Mitglieder gewinnt. Es wurden gut 93.000 Menschen neu aufgenommen, so wenige wie seit dem Corona-Jahr 2021 nicht mehr. Im Jahr 2018 hatte die Gewerkschaft noch mehr als 2,27 Millionen Mitglieder, seither sind die Zahlen stetig zurückgegangen.

Bei den Mitgliedsbeiträgen ist die Entwicklung weniger dramatisch, da die Zahlungen an die gestiegenen Verdienste der Beschäftigten gekoppelt sind. Nach der Rekordeinnahme von 642 Millionen Euro im Jahr 2024 berichtet Schatzmeisterin Nadine Boguslawski nun trotz des Mitgliederschwunds von einer geringen Steigerung auf 648 Millionen Euro. "Die Streikkasse ist ordentlich gefüllt", warnt sie die Arbeitgeber./ceb/DP/men