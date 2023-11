Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag leichter

Kursverlauf

Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 19:59 Uhr via NASDAQ um 0,86 Prozent auf 14.135,55 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,046 Prozent fester bei 14.265,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14.258,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 14.127,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.289,20 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,729 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, mit 12.789,48 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, wies der NASDAQ Composite 14.019,31 Punkte auf. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, wies der NASDAQ Composite 11.468,00 Punkte auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 36,09 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 14.446,55 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10.265,04 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell ImmunoGen (+ 82,29 Prozent auf 29,28 USD), Dixie Group (+ 23,62 Prozent auf 0,85 USD), Escalon Medical (+ 20,41 Prozent auf 0,26 USD), Sangamo Therapeutics (+ 16,73 Prozent auf 0,48 USD) und Agenus (+ 10,76 Prozent auf 0,78 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Ebix (-9,49 Prozent auf 4,06 USD), Daktronics (-6,26 Prozent auf 10,19 USD), PetMed Express (-4,70 Prozent auf 6,90 USD), Intevac (-3,81 Prozent auf 3,79 USD) und Big 5 Sporting Goods (-3,75 Prozent auf 5,91 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die ImmunoGen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.042.760 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,704 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net