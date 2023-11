Vor europäischen Inflationsdaten: DAX im Plus -- Asiatische Börsen uneins -- SAP-Rivale Salesforce steigert Gewinn -- thyssenkrupp-Vorstand wird erweitert -- BMW, Mercedes-Benz im Fokus

An der Frankfurter Börse stehen die Zeichen am Donnerstag auf Grün.

Die europäischen Börsen bewegen sich am Donnerstag leicht im Plus.

Der EURO STOXX 50 eröffnete mit positiven Notierungen. Im weiteren Verlauf bleibt er im Plus.

Nachdem am Mittwoch bereits bessere Inflationsdaten aus Deutschland für Antrieb sorgten, stehen am heutigen Donnerstag nun Preisdaten aus der Eurozone an. "Wie schon in Deutschland erwarten Anleger und Analysten auch von der Teuerungsrate aus der Eurozone im Monatsvergleich einen Preisrückgang", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners laut dpa-AFX. "Tritt dies ein, bleibt die Diskussion über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung das Top-Thema an den Börsen."

Auch trifft sich die OPEC+, zu der neben den Mitgliedern des Öl -Exportkartells OPEC auch weitere Förderländer wie Russland gehören, um eine Verlängerung oder Vertiefung der im Juni beschlossenen Förderkürzungen für Öl zu diskutieren.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken